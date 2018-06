Aconteceu em 2 dezembro

Há 45 anos (1969) o Boeing 747 realizava voo inaugural levando 191 pessoas a bordo, jornalistas em sua maioria



Há 125 anos (1889) nascia Anita Malfatti, artista plástica expoente do Movimento Modernista brasileiro. Em 1917 fez uma exposição de trabalhos ousados, distantes dos padrões acadêmicos vigentes. Despertou polêmica e recebeu duras críticas de Monteiro Lobato. Ele estava errado: o tempo consagrou a obra de Anita e a arte no país nunca mais foi a mesma Clique na imagem e leia a matéria completa:



Dia Nacional do Relações Públicas, data de nascimento de Eduardo Pinheiro Lobo (1876), pioneiro da profissão no país

Dia Nacional do Samba, data de realização do I Congresso Nacional do Samba, no Rio de Janeiro (1962)

Dia Panamericano da Saúde (instituído pelo Decreto Federal nº 8.289 de 02/12/1941)

Há 50 anos (1964) o papa Paulo VI visitava a Índia

Há 55 anos (1959) Revolta Aragarças (Goiás): militares da Aeronáutica e do Exército sequestravam avião civil e tentavam um golpe contra Juscelino Kubitschek

Há 200 anos (1814) morria o Marquês de Sade, dramaturgo, filósofo e escritor francês de origem aristocrática conhecido pelos textos libertinos e pornográficos

Há 210 anos (1804) Napoleão Bonaparte era coroado imperador da França na catedral de Notre Dame, em Paris

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

