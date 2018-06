Aconteceu em 20 de abril

Há 25 anos (1990) em sua primeira vinda ao Brasil, Paul McCartney cantava no Maracanã, no Rio de Janeiro



Há 5 anos (2010) acidente ambiental: explodia uma plataforma de petróleo, da British Petroleum despejando milhares de barris de óleo no Golfo do México, a cerca de 70 quilômetros da costa do estado da Louisiana, no maior derramamento já ocorrido nos Estados Unidos, e um dos maiores da história





Há 5 anos (2010) o Consórcio Norte Energia vencia leilão da Usina de Belo Monte, no Rio Xingu (PA)

Há 10 anos (2005) o Congresso do Equador destituía o presidente Lúcio Gutiérrez, o terceiro chefe de Estado em menos de dez anos a ser deposto no país

Há 95 anos (1920) aconteciam os Jogos Olímpicos da Antuérpia (Bélgica). Primeira Olimpíada que contou com atletas do Brasil

Dia do Diplomata

Há 170 anos (1845) nascia José Maria da Silva Paranhos Júnior,diplomata, geógrafo e historiador conhecido pelo seu título: Barão do Rio Branco

