Aconteceu em 20 de março

Há 1 ano (2015) a senadora Marta Suplicy confirmava saída do PT e anunciava filiação ao PSB

Há 10 anos (2006) era inaugurado o Museu da Língua Portuguesa, na Estação da Luz

Há 35 anos (1981) a banda inglesa Queen apresentava-se pela primeira vez no Brasil, no Estádio do Morumbi, em São Paulo

Há 40 anos (1976) a herdeira do império Hearst, Patricia Hearst, era condenada por sua participação em um assalto a banco em São Francisco, nos EUA

Há 60 anos (1956) Tunísia conquistava a independência da França

