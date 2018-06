Aconteceu em 20 de novembro

Dia da Consciência Negra

2011 – Com a missão de implementar um duro programa de austeridade, o conservador Mariano Rajoy era eleito presidente do governo espanhol, após sofrer duas derrotas para o socialista José Luis Rodríguez Zapatero

2010 – Os 28 líderes da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) aprovavam um plano de retirada total das tropas do Afeganistão entre 2011 e 2014

1970 – Era inaugurado o Parque Anhembi, em São Paulo

1962 – O presidente John F. Kennedy anunciava o fim da Crise dos Mísseis em Cuba

1907 – Nascia Georges Clouzot, cineasta francês, “mestre europeu do suspense”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram | # Assine