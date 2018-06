Aconteceu em 20 de outubro

Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo

Dia do Arquivista

2011 – O líder líbio Muamar Kadafi era capturado e morto, em Sirte, sua cidade natal

2003 – Luiz Inácio Lula da Silva lançava o Programa Bolsa-Família, grande promessa de campanha na eleição de 2002

1993 – CPI do Orçamento: o ex-diretor do Departamento de Orçamento da União, José Carlos Alves dos Santos, denunciava esquema de corrupção na Comissão de Orçamento do Congresso

1978 – Os presidentes Ernesto Geisel, do Brasil, e Alfredo Stroessner, do Paraguai, inauguravam obras de construção da barragem da Usina Hidrelétrica de Itaipu



1913 – Nascia Paulo Tapajós, cantor, compositor e radialista responsável, juntamente com seus irmãos, pela estréia musical do poeta Vinícius de Moraes na parceria “Loura ou Morena”, de 1928

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

