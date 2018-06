Aconteceu em 20 de outubro

Dia do Arquivista. Clique na imagem e leia nota publicada pelo jornal “O Estado de S. Paulo” (1941) divulgando a realização do primeiro curso da modalidade no país. O objetivo era tornar a atividade mais valorizada e reconhecida, tal como o que já ocorria nos Estados Unidos:

Há 35 anos (1979), após 10 anos de exílio, Luís Carlos Prestes voltava ao Brasil





Dia Mundial de Combate à Osteoporose

Há 3 anos (2011) enfraquecida pela falta de apoio político, a organização separatista Pátria Basca e Liberdade (ETA), divulgava comunicado anunciando “o fim definitivo das suas atividades armadas” depois de 43 anos de violência

Há 3 anos (2011) o líder líbio Muamar Kadafi era capturado e morto, em Sirte, sua cidade natal

Há 40 anos (1974) Tom Jobim e Elis Regina estreavam no Fantástico o clipe “Águas… de Março”, um clássico da música popular brasileira

Há 50 anos (1964) morria Herbert Hoover, presidente dos Estados Unidos (1929-1933)

Há 160 anos (1854) nascia Arthur Rimbaud, poeta francês pós-romântico e precursor do surrealismo. Foi considerado uma das maiores influências da Poesia Moderna

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

