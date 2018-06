Aconteceu em 21 de abril

Há 55 anos (1960) Brasília -DF era inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek, seu idealizador.

Há 30 anos (1985) morria Tancredo Neves, aos 75 anos. Eleito presidente da República pelo Colégio Eleitoral, Tancredo não chegou a tomar posse. José Sarney, seu vice, assumiu a Presidência do País.

Há 50 anos (1965) após ficar um ano preso na ilha de Fernando de Noronha, o ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes era libertado e embarcava para o exílio

Há 30 anos (1985) Ayrton Senna conquistava a sua primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prêmio de Portugal, dirigindo uma Lotus

Dia Nacional pela Paz no Trânsito

Dia de Tiradentes, comemorado pela primeira vez em 1890

Há 85 anos (1930) nascia em Santos, no litoral paulista, Mário Covas, engenheiro e político, governador tucano de São Paulo entre 1994 e 2001

Há 95 anos (1920) era inaugurada a Penitenciária do Estado pelo governador de São Paulo Altino Arantes no bairro do Carandiru, na zona Norte da capital

Há 95 anos (1920) nascia Anselmo Duarte, ator e diretor de cinema, autor do filme “O Pagador de Promessas”, Palma de Ouro do Festival de Cannes, em 1962

Há 100 anos (1915) nascia Anthony Quinn, ator de origem mexicana

Há 135 anos (1880) o presidente da Província, Laurindo Abelardo de Brito, elevava a Vila de São Carlos do Pinhal à categoria de cidade



