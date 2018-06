Aconteceu em 21 de agosto

Dia Nacional da Habitação, marcando a aprovação da Lei 4.380-64, instituindo, entre outras medidas, o Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

Há 10 anos (2005) morria aos 71 anos, Robert Arthur Moog, músico e engenheiro norte-americano, inventor do primeiro sintetizador (Moog), apresentado em 1964

Há 30 anos (1985) a Secretaria da Saúde de São Paulo classificava a Aids como epidemia no Estado. Saiba mais sobre a Síndrome de Deficiência Imunológica Adquirida (Aids/HIV) no Tópicos do Acervo

Há 90 anos (1925) morria Irineu Marinho, fundador do jornal O Globo, aos 49 anos

