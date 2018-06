Aconteceu em 21 de dezembro

Dia do Artista Profissional

Início do Verão

2012 – Mario Monti renunciava ao cargo de primeiro-ministro da Itália

2012 – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeava o senador John Kerry secretário de Estado, substituindo a ex-primeira-dama Hillary Clinton

2011 – Mariano Rajoy tomava posse como primeiro-ministro do governo espanhol prometendo medidas de austeridade para superar crise

2010 – O Parlamento do Iraque aprovava governo de união liderado pelo premiê Nouri al-Maliki

1995 – Palestinos assumiam o controle da cidade de Belém encerrando 28 anos de ocupação israelense

1993 – A África do Sul aprovava constituição abolindo o regime racista do apartheid no país

1968 – Era lançada ao espaço a Apollo 8, a primeira missão tripulada à Lua

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |