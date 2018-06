Aconteceu em 21 de fevereiro

Dia Nacional do Imigrante Italiano, regulada por lei sancionada pelo presidente da República em exercício, José Alencar, em 2 de junho de 2008

2012 – Após confusão na apuração, a Mocidade Alegre era declarada campeã do Carnaval de São Paulo, pela oitava vez em sua história

2004 – Morria aos 88 anos, Bart Howard, pianista e compositor, autor de “Fly Me to The Moon”, imortalizada na voz de Frank Sinatra

2004 – O zoológico de São Paulo confirmava morte de outros animais, por suspeita de envenenamento

1934 – Era assassinado na Nicarágua o líder nacionalista, Augusto César Sandino, pela Guarda Nacional, sob o comando de Anastasio Somoza Garcia

