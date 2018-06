Aconteceu em 21 de outubro

Dia do Contato Publicitário

2011 – Após quase nove anos, o presidente Barack Obama, anunciava o fim da Guerra do Iraque e a retirada das tropas americanas, até o final de 2011

1982 – O escritor colombiano Gabriel García Márquez ganhava o Nobel de Literatura

1977 – Era inaugurado no auditório do Masp, a Primeira Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, idealizada pelo crítico de cinema Leon Cakoff

1967 – Edu Lobo vencia o 3º Festival da Música Popular da TV-Record com a música “Ponteio”; no mesmo dia, sob vaias, Sérgio Ricardo quebrava e atirava seu violão contra o público

1917 – Nascia Dizzy Gillespie, trompetista norte-americano, considerado um dos fundadores do jazz moderno

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

