Aconteceu em 22 de agosto

Há 10 anos (2004) em Atenas, Robert Scheidt conquistava medalha de ouro na classe Laser, tornando-se o segundo brasileiro bicampeão olímpico, igualando o feito do o atleta do salto triplo Adhemar Ferreira da Silva. Clique neste link e leia mais sobre este grande nome da vela em nosso país

Há 45 anos (1969) era realizado na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, o lançamento do livro “Rua Descalça” José Mauro de Vasconcelos, com noite de autógrafos

Dia do Folclore, instituído por decreto assinado pelo presidente Humberto Castelo Branco (1965)

Há 5 anos (2009) presidência de Hugo Chávez: a polícia reprimida protesto da oposição na Venezuela

Há 6 anos (2008) a Rússia anunciava conclusão da retirada de tropas da Geórgia

Há 110 anos (1904) nascia Deng Xiaoping, líder chinês, o mais influente na era pós-Mao, idealizador da “economia socialista de mercado”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |