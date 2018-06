Aconteceu em 22 de dezembro

2010 – Com aliados descontentes, a presidente Dilma Rousseff, concluía a composição do ministério, dominado por integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT)

2010 – O Senado dos Estados Unidos aprovava o tratado de desarmamento nuclear START, assinado com a Rússia, após meses de negociações

2003 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionava o Estatuto do Desarmamento

1972 – Eram resgatados com vida os primeiros sobreviventes do acidente aéreo na Cordilheira dos Andes, depois de passarem 72 dias isolados na montanha gelada; para sobreviver, haviam se alimentado de carne humana

1967 – Era aprovado o Projeto de alargamento da Rua Iguatemi, na região de Pinheiros, apesar da resistência de comerciantes e moradores locais, denunciava o jornal “O Estado de S. Paulo”

1958 – O general Charles de Gaulle era eleito primeiro Presidente da V República

1922 – Era fundada em São Paulo a Liga das Senhoras Católicas

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

