Aconteceu em 22 de fevereiro

2003 – O ex-campeão dos peso- pesados Mike Tyson nocauteava Clifford Etienne, após 43 segundos de luta

1998 – Desabava na Barra da Tijuca, no Rio, parte do condomínio Palace II, construído pela empresa do deputado Sérgio Naya

1998 – O filme “Central do Brasil” ganhava o prêmio de melhor filme no Festival de Berlim; Fernanda Montenegro levava a estatueta de melhor atriz

1993 – O Conselho de Segurança das Nações Unidas criava um tribunal internacional para julgar crimes de guerra cometidos na antiga Iugoslávia

1983 – Yasser Arafat era reeleito presidente da Organização pela Libertação da Palestina (OLP)

1958 – Estreava a peça “Eles não usam black-tie”, de Gianfrancesco Guarnieri

1913 – Francisco Madero, presidente do México, era assassinado por militares, juntamente com o vice-presidente Pino Suarez

1843 – Nascia Alfredo D´Escrangolle Taunay, o Visconde de Taunay, escritor e político, autor do romance “Inocência”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |