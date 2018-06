Aconteceu em 22 de maio

Dia Internacional da Biodiversidade, instituído pelas Nações Unidas em 1992

Dia do Abraço

Há 5 anos (2011) após 12 roundes, sobre Jean Pascal, Bernard Hopkins conquistava o cinturão dos meio-pesados, aos 46 anos de idade, tornando-se o mais velho campeão da história do boxe

Há 5 anos (2011) Irmã Dulce era beatificada na Bahia

Há 26 anos (1990) acontecia a unificação do Iêmen. o Iêmen do Sul, marxista, e o conservador, Iêmen do Norte, se fundiam num único país





Censura: há 35 anos (1981) a cantora e ativista pacifista Joan Baez era impedida de cantar em São Paulo, durante a ditadura militar

