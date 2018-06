Aconteceu em 22 de março

Dia Mundial da Água, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1992

Há 1 ano (2015) morria Claudio Marzo. O ator paulistano, fez história nas novelas da Globo

Há 10 anos (2006) o grupo separatista basco ETA (Euskadi Ta Askatasuna, ou Pátria Basca e Liberdade) declarava um cessar-fogo depois de quase quatro décadas de violência. Um atentado em dezembro do mesmo ano marcou o fim do diálogo com o governo espanhol e a retomada das ações do grupo

Há 15 anos (2001)Estados Unidos expulsa diplomatas russos suspeitos de espionagem

Há 40 anos (1976) era lançado o filme Taxi Driver. Clique aqui para conferir a crítica do filme de Martin Scorsese, publicada no Estado de 14/02/1976

Segunda Guerra Mundial: Há 75 anos (1941) o navio mercante brasileiro Taubaté era atacado por um avião alemão, no Mediterrâneo, próximo ao Egito, resultando na morte do conferente José Francisco Fraga e ferindo outros oito tripulantes

Há 100 anos (1916) República da China é restaurada, após Yuan Shikai abdicar do trono

