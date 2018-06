Aconteceu em 22 de outubro

Há 45 anos (1969) era reaberto o Congresso Nacional, após permanecer dez meses fechado depois da publicação do AI-5

Há 50 anos (1964) o escritor e filósofo Jean-Paul Sartre ganhava o Prêmio Nobel de Literatura e se recusava a recebê-lo

Dia do Paraquedista em homenagem ao primeiro salto do francês André-Jacques Garnerin (1797)

Há 25 anos (1989) o campeão mundial de xadrez Gary Kasparov derrotava com facilidade o computador “Deep Though”

Há 40 anos (1974) a banda norte-americana Kiss lançava seu segundo álbum: “Hotter Than Hell”

Há 60 anos (1954) morria o escritor e poeta Oswald de Andrade, um dos representantes da Semana de Arte Moderna de 1922

Há 95 anos (1919) nascia Doris Lessing, escritora inglesa vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 2007

Há 170 anos (1844) nascia Sarah Bernhardt, atriz do teatro francês do século 19, considerada um dos maiores mitos do palco de todos os tempos

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

