Aconteceu em 22 de setembro

Dia Mundial Sem Carro. Em 22/9/2009 o ‘Estado’ publicou cenas da cidade na data. Clique na matéria para saber mais





Há 5 anos (2009), morria a atriz Dirce Migliaccio, a primeira intérprete da boneca de pano Emília na série “O Sítio do Pica-Pau Amarelo”, da TV Globo, aos 75 anos

Há 1 ano (2013) Angela Merkel era reeleita chanceler da Alemanha pela terceira vez

Há 10 anos (2004) astro do rock inglês convertido ao islamismo (1979), Cat Stevens, era impedido de entrar nos Estados Unidos

Há 15 anos (1999), a Câmara dos Deputados cassava o mandato do deputado Hildebrando Pascoal, acusado de envolvimento com o narcotráfico e de participação em grupo de extermínio no Acre

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

