Aconteceu em 23 de abril

Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral, instituído pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em 1996

Dia de São Jorge

2012 – Crise do Euro: o primeiro-ministro holandês Mark Rutte apresentava renúncia a rainha Beatriz

2009 – Aldemir Bendine assumia a presidência do Banco do Brasil tendo como desafio tornar a instituição mais competitiva no setor de empréstimos

1999 – O ex-prefeito Paulo Maluf (PPB) divulgava nota declarando-se arrependido e pedindo “desculpas à população de São Paulo” por ter indicado Celso Pitta seu sucessor

1984 – Era confirmada nos Estados Unidos, a identificação do vírus causador da Aids – Síndrome da Imune Deficiência Adquirida. Cientistas previam o desenvolvimento de uma vacina em 2 anos

1979 – Dom Ivo Lorscheiter era eleito presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

1949 – Guerra civil na China: tropas comunistas de Mao Tse-Tung ocupavam Nanquim

1909 – Carlos Chagas descobria o Trypanosoma Cruzi, responsável pela transmissão da doença de Chagas

1564 – Nascia William Shakespeare, poeta e dramaturgo inglês, autor de “Hamlet”, uma das maiores tragédias de todos os tempos, escrita entre 1599 e 1601

