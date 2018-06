Aconteceu em 23 de fevereiro

2010 – Reunida em Cancún, no México, cúpula aprovava criação da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), sem as participações dos Estados Unidos e do Canadá

1999 – Violência Estudantil: Tsung Chi Hsueh, calouro do curso de medicina, era encontrado morto numa piscina da Universidade de São Paulo (USP)

1994 – “The Who” apresentava-se em Nova York, no Carnegie Hall, comemorando 30º aniversário da banda e os 50 do vocalista Roger Daltrey

1884 – Nascia Casimir Funk, bioquímico polonês, responsável por isolar a primeira vitamina (B1), em 1911

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

