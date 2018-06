Aconteceu em 23 de janeiro

Há 1 ano (2015) morria o escritor e ícone da contracultura chilena Pedro Lemebel, aos 62 anos

Há 1 ano (2015) pela primeira vez no país, a banda de rock americana Foo Fighters se apresentava no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Há 35 anos (1981) morria Samuel Barber, compositor norte-americano de música erudita, conhecido pela obra Adagio for Strings

Há 40 anos (1976) morria Paul Robeson, ator, atleta, cantor, escritor e ativista americano dos direitos civis

Há 75 anos (1941) nascia o escritor baiano João Ubaldo Ribeiro. Clique aqui para ler mais sobre

Há 85 anos (1931) morria a bailarina russa Ana Pavlova



