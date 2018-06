Aconteceu em 23 de junho

Há 5 anos (2009), o médico Roger Abdelmassih, especialista em reprodução assistida, era indiciado sob acusação de crime sexual

Há 20 anos (1994), tropas francesas invadiam Ruanda, três meses após início de genocídio

Há 25 anos (1989), estreava nos Estados Unidos a superprodução “Batman”, dirigida por Tim Burton e estrelada por Michael Keaton, com Jack Nicholson no papel do vilão Coringa

Dia Universal Olímpico, em homenagem à fundação do Comitê Olímpico Internacional, em 1894

2012 – Federico Franco assumia a presidência do Paraguai

1994 – A África do Sul era readmitida na Assembleia Geral da ONU após 20 anos de exclusão

1894 – Era criado o Comitê Olímpico Internacional, pelo barão Pierre de Coubertin, em Paris

1884 – Nascia Martins Fontes, poeta santista

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

