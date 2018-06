Aconteceu em 23 de março

Dia Mundial da Meteorologia

2011 – Crise do Euro: após derrota no Parlamento, o primeiro-ministro de Portugal, o socialista José Sócrates apresentava demissão do cargo

2011 – No Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux derrubava a validade da Lei da Ficha Limpa

1994 – Morria Giulietta Masina, atriz italiana, musa e esposa de Federico Fellini, aos 73 anos

1974 – A sonda Mariner 10 enviava imagens do Planeta Mercúrio

1919 – Benito Mussolini criava os primeiros esquadrões fascistas, os “Fasci Italiani di Combattimento”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |