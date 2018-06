Aconteceu em 23 de março

Há 60 anos (1955) morria no Rio de Janeiro Artur Bernardes, político mineiro, presidente do país (1922- 1926), aos 79 anos

Dia Mundial da Meteorologia

Há 5 anos (2010) o presidente dos Estados Unidos Barack Obama sancionava a lei da reforma no sistema de saúde do país e anunciava início de uma nova era no país

Há 10 anos (2005) o “Estadão” e o Jornal da Tarde denunciavam a venda irregular de terrenos na Ilhabela, no litoral norte de São Paulo

Há 105 anos (1910) nascia no subúrbio de Tóquio, Akira Kurosawa, cineasta reconhecido no exterior como um dos ícones da cultura japonesa e um dos mais influentes da história do cinema

