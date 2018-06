Aconteceu em 23 de outubro

Dia da Aviação Brasileira e do Aviador, instituído em homenagem a Santos Dumont. Neste dia (1906) ele realizou o primeiro voo com seu 14-Bis, em Paris. Em 1952, a convite do governo brasileiro, o ministro da aeronáutica francês e sua comitiva desembarcavam em São Paulo para participar dos eventos comemorativos na cidade. Clique na imagem e leia matéria completa:

Há 25 anos (1989) a República da Hungria era solenemente proclamada pelo chefe de Estado interino

Há 3 anos (2011) Primavera Árabe: a Tunísia realizava primeira eleição democrática, após 23 anos de regime do ditador Zine El Abdine Ben Ali

Há 5 anos (2009) a Dersa inaugurava os dois primeiros trechos da nova pista central da Marginal do Tietê, com 3,4 quilômetros de extensão

Há 50 anos (1964) na Olimpíada de Tóquio, o time masculino de basquete brasileiro conquistava sua terceira medalha olímpica de bronze (1948,1960 e 1964)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

