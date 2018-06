Aconteceu em 23 de outubro

Dia da Aviação Brasileira e do Aviador, instituído em homenagem a Santos Dumont. Clique aqui para conferir o perfil do aviador no Estadão Acervo

Há 10 anos (2005) a proibição do comércio de armas de fogo e munição no Brasil era rejeitada por quase dois terços dos eleitores

Há 20 anos (1995) o prefeito Paulo Maluf inaugurava o primeiro trecho da nova Avenida Faria Lima, entre a Avenida Pedroso de Morais e o Largo da Batata, em Pinheiros, na zona Oeste da cidade

Há 75 anos (1940) nascia Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Clique aqui para ver o perfil do Rei do Futebol

Há 95 anos (1920) nascia a pintora e escultora Lygia Clark

# Assine | # Licenciamento de conteúdos Estadão |

Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |