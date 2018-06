Aconteceu em 24 de abril

Há 5 anos (2011) morria Marie-France Pisier, atriz francesa, musa de diretores como François Truffaut, Luis Buñuel, Jacques Rivette e Alain Robbe-Grillet

Há 20 anos (1996) o Conselho Palestino retirava da Constituição palestina as cláusulas que pregavam a luta armada e a destruição de Israel, seguindo as definições dos acordos de paz de Oslo

Há 30 anos (1986) morria a duquesa Wallis Simpson, esposa do príncipe Edward VIII, que abdicou do trono inglês para casar-se com ela

Segunda Guerra: Há 75 anos (1941) o exército alemão tomava a Grécia

Há 100 anos (1916) nacionalistas irlandeses iniciavam rebelião contra o domínio inglês em Dublin. O levante, conhecido como Revolta da Páscoa, foi violentamente reprimido. Foi a mais importante insurreição irlandesa desde a rebelião de 1798

