Aconteceu em 24 de fevereiro

2008 – Raúl Castro, irmão mais novo de Fidel Castro, era formalmente designado presidente de Cuba

1998 – O ex- dissidente Kim Dae Jung assumia a presidência da Coreia do Sul prometendo recuperar a economia; o primeiro oposicionista a assumir o poder desde a fundação do país havia 50 anos

1988 – A Constituinte aprovava a semana de trabalho de 44 horas

1891 – Era promulgada a primeira Constituição da República pela Assembleia Constituinte

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

