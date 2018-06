Aconteceu em 24 de março

Dia Mundial da Luta Contra a Tuberculose

2004 – Em meio à crise, o PMDB pedia mudanças na Economia e ameaçava retirar apoio ao presidente Lula (PT)

1999 – Guerra do Kosovo: Forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) atacavam a Iugoslávia

1989 – Acidente Ambiental: o petroleiro Exxon Valdez derramava óleo na baía do Príncipe William, no Alasca, provocando a pior maré negra da história dos Estados Unidos

1844 – Nascia Padre Cícero, líder religioso e político cearense, venerado como santo no sertão do Nordeste

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

