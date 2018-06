Aconteceu em 24 de março

Há 110 anos (1905) morria Julio Verne, escritor, ensaísta e teatrólogo francês, precursor da ficção científica, aos 77 anos. Clique no link e leia outras páginas sobre o autor, selecionadas por nossos editores

Dia Mundial da Luta Contra a Tuberculose

Há 1 ano (2014) em resposta à crise na Crimeia, potências decidiam excluir a Rússia do G-8

Há 10 anos (2005) o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurava a primeira usina de biodiesel do país, na cidade de Cássia, em Minas Gerais

Há 85 anos (1930) nascia Steve McQueen, ator norte-americano, ídolo do cinema entre as décadas de 1960 e 1970. Foi protagonista de clássicos como “Fugindo do Inferno” (1963), “Sete Homens e um Destino” (1960) e “Papillon” (1973)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

