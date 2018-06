Aconteceu em 24 de outubro

Dia Mundial da Organização das Nações Unidas (ONU)

Há 10 anos (2005) morria Rosa Parks. A costureira negra é considerada um dos maiores ícones dos direitos humanos nos Estados Unidos. Em 1955, ela foi presa por se recusar a dar um lugar a um branco no ônibus

Há 45 anos (1970) morria o etnólogo Herbert Baldus

Há 70 anos (1945) era fundada a Organização das Nações Unidas (ONU)

Há 85 anos (1930) a Revolução de 30 culminava com a deposição do presidente Washington Luís e o impediu a posse do presidente eleito Júlio Prestes

Há 100 anos (1915) nascia Bob Kane, cartunista criador do Batman

