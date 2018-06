Aconteceu em 25 de abril

2012 – A Câmara Federal aprovava nova versão do Código Florestal, contrariando o governo e ambientalistas

2009 – A ministra-chefe da Casa Civil Dilma Rousseff confirmava que havia retirado um linfoma

1988 – Morria Lygia Clark, artista-plástica pioneira da arte concreta no país, aos 68 anos

1978 – A África do Sul aceitava proposta da ONU para a transferência do poder à maioria negra na Namíbia



1933 – Nascia Jerry Leiber, compositor norte-americano, autor de clássicos do rock como “Hound Dog” e “Stand By Me”

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

