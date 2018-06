Aconteceu em 25 de fevereiro

Há 70 anos (1945) morria o escritor modernista Mário de Andrade, autor de obras antológicas como “Pauliceia Desvairada”, “Lira Paulistana” e “Macunaíma, o Herói sem Caráter” (publicado em 1928). Foi cronista do “Estadão” de 1934 a 1942. Clique no link e leia mais:

Há 55 anos (1960) acidente aéreo: dois aviões se chocavam no ar sobre a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro deixando saldo de 61 mortos. Neste dia, a cidade recebia a visita do presidente Eisenhower, dos Estados Unidos

Há 5 anos (2010) a Justiça de Minas Gerais aceitava denúncia contra 11 acusados de envolvimento no “mensalão mineiro”, esquema de desvio de recursos públicos para a campanha à reeleição de Eduardo Azeredo (PSDB), em 1998

Há 10 anos (2005) morria o músico Antonio Gomes Neto, o Toninho, um dos fundadores do grupo musical “Demônios da Garoa”

