Aconteceu em 25 de janeiro

Há 25 anos (1990) morria em Londres, Ava Gardner, atriz norte-americana do cinema clássico, definida pelo poeta Jean Cocteau como “o mais belo animal do mundo”, aos 67 anos

Há 45 anos (1970) Emílio Garrastazu Médici inaugurava a Praça Roosevelt e o Estádio do Morumbi, em sua primeira visita oficial a São Paulo

Dia Nacional da Bossa Nova, data de aniversário do maestro e compositor Tom Jobim (1927)

Dia da fundação da cidade de São Paulo (1554)

Há 5 anos (2010) entrava em vigor a nova Lei do Inquilinato

Há 10 anos (2005) morria nos Estados Unidos, aos 98 anos, Philip Johnson, o “arquiteto dos arrranha-céus”, vencedor do Prêmio Pritzker (1979)

Há 35 anos (1980) Abolhassan Bani- Sadr era eleito primeiro presidente da República Islâmica do Irã

Há 85 anos (1930) era assinada a ata de fundação do São Paulo da Floresta (precursor do São Paulo Futebol Clube), reunindo dissidentes do Clube Atlético Paulistano e da Associação Atlética das Palmeiras



