Aconteceu em 25 de julho

Há 50 anos

Ditadura militar: o marechal Artur da Costa e Silva, Ministro da Guerra e candidato da ARENA à Presidência da República nas eleições indiretas de 03/10/1966, escapava de um atentado no aeroporto de Guararapes, Recife. A explosão deixou dois mortos e 14 feridos. Até hoje as circunstâncias do atentado não foram esclarecidas

Há 90 anos

Nascia Beatriz Segall, atriz brasileira de teatro, cinema e televisão

Dia do Escritor

Há 5 anos (2011) morria o cineasta grego-cipriota Michael Cacoyannis, diretor do filme Zorba, o Grego (1964) protagonizado por Anthony Quinn

Há 15 anos (2001) morria a engenheira Carmem Portinho, pioneira da arquitetura modernista no Brasil

Guerra Fria: há 55 anos ( 1961) o presidente americano John F. Kennedy declarava, em um discurso, que qualquer ataque a Berlim seria entendido como um ataque contra a um membro da OTAN

