Aconteceu em 25 de julho

Dia Nacional da Paz no Trânsito

Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e viajantes

Dia do Escritor, instituido por decreto, em 1960, após o sucesso do I Festival do Escritor Brasileiro, organizado pela União Brasileira de Escritores, por iniciativa de seu presidente, João Peregrino Júnior, e de seu vice-presidente, Jorge Amado

Dia do Motorista, data dedicada a São Cristóvão, santo padroeiro dos motoristas

Há 5 anos (2010) a seleção brasileira masculina de vôlei vencia a Rússia em 3 sets 1 e conquistava o nono título da Liga Mundial de Vôlei

Há 15 anos (2000) fracassava a cúpula de Camp David para a paz entre palestinos e israelenses

Há 15 anos (2000) um avião Concorde com destino a Nova York caía ao decolar do aeroporto de Charles de Gaulle e causava a morte de 109 pessoas a bordo e de 4 em terra

Há 20 anos (1995) atentado a bomba matava 4 e feria 60 em estação do metrô de Paris

Há 20 anos (1995) chegava às lojas o primeiro e único disco dos Mamonas Assassinas, lançado pela gravadora EMI

Há 30 anos (1985) morria Carlos Galhardo (nome artístico de Catello Carlos Guagliardi) cantor da era do rádio conhecido como “O Rei da Valsa”

Há 60 anos (1955) o presidente Café Filho sancionava a Lei Eleitoral, instituindo a cédula única

Há 95 anos (1920) nascia Rosalind Franklin, bioquímica britânica pioneira da biologia molecular

