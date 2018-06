Aconteceu em 25 de junho

Há 5 anos (2009), a atriz americana Farrah Fawcett morria vítima de câncer, aos 62 anos

Há 5 anos (2009), Michael Jackson sofria parada cardíaca e morria em Los Angeles, aos 50 anos





Há 10 anos (2004), o documentário “Pelé Eterno” estreava nos cinemas brasileiros

Há 25 anos (1989), Leonel Brizola era lançado candidato à presidência pelo PDT – Partido Democrático Trabalhista

Dia do Imigrante

2012 – O Conselho de Ética do Senado aprovava a cassação do mandato de Demóstenes Torres (sem partido-GO) acusado de envolvimento com os negócios do bicheiro Carlos Cachoeira

2003 – O ministro Joaquim Barbosa, indicado ao cargo pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tomava posse no Supremo Tribunal Federal (STF)

1984 – Morria em Paris, Michel Foucault, filósofo e historiador francês considerado um dos papas do pós-modernismo, aos 57 anos

1924 – Nascia Sidney Lumet, cineasta norte-americano, diretor de “Um Dia de Cão” (1975) e “Rede de Intrigas” (1976)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

