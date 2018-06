Aconteceu em 25 de maio

Dia Mundial do Orgulho Nerd, celebrado em homenagem à primeira exibição do filme Star Wars nos cinemas, em 1977

Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte, instituído por meio da Lei Federal 12.325/2010

Dia da Libertação da África, instituído pela ONU em 1972

Há 5 anos (2010) a Coreia do Norte anulava pacto de não-agressão com a Coreia do Sul

Há 5 anos (2010) o metrô inaugurava o primeiro trecho da Linha 4 Amarela, entre as Estações Faria Lima e Paulista

Há 10 anos (2005) morria Ismail Merchant, produtor de cinema indiano

Há 10 anos (2005) o traficante Elias Maluco era condenado a 28 anos e seis meses de prisão pelo assassinato do jornalista Tim Lopes

Há 85 anos (1930) o dirigível Graf Zeppelin pousava no Rio de Janeiro, capital federal

Há 115 anos (1900) era criada a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) com o nome de Instituto Soroterápico Federal com o objetivo de produzir soros contra a peste bubônica

Há 135 anos (1880) morria Peter Lund, naturalista considerado o pai da paleontologia brasileira