Aconteceu em 25 de maio

Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte

Dia da Indústria

2010 – A Coreia do Norte anulava pacto de não-agressão com a Coreia do Sul

2010 – O metrô inaugurava o primeiro trecho da Linha 4-Amarela, entre as Estações Faria Lima e Paulista

2003 – Néstor Kirchner assumia a presidência da Argentina

1993 – O Conselho de Segurança da ONU estabelecia, em Haia, na Holanda, o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia

1988 – Em Araraquara, era detido o soldado Florisvaldo de Oliveira, o “Cabo Bruno”, famoso matador da zona sul de São Paulo

