Aconteceu em 25 de março

2009 – Lula (PT) lançava o Programa “Minha Casa, Minha Vida” prometendo construir 1 milhão de moradias para famílias de baixa renda

1994 – Os Estados Unidos retiravam últimas tropas da Somália

1984 – Ayrton Senna fazia sua estreia no Mundial de Fórmula 1, no Grande Prêmio do Brasil, poucos dias após completar 24 anos

1964 – Eclodia no Rio de Janeiro a Revolta dos Marinheiros, sob a liderança de cabo Anselmo, estopim do golpe militar que tiraria João Goulart do governo

1854 – Começavam a funcionar os primeiros lampiões a gás, no Rio de Janeiro

1824 – Dom Pedro I outorgava a Constituição Política do Império do Brasil, a primeira do país

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

