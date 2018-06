Aconteceu em 25 de março

Há 25 anos (1990) depois de 10 anos, o Grande Prêmio do Brasil voltava a ser disputado em São Paulo, no Autódromo de Interlagos “José Carlos Pace”, inteiramente reformulado

Há 50 anos (1965) marcha pelo direito de voto terminava com um discurso de Martin Luther King. O protesto reuniu mais de 25 mil pessoas no caminho entre Selma e Montgomery, capital do Alabama (EUA)

Há 70 anos (1945) nascia em Niterói, Rio de Janeiro, Leila Diniz, atriz, símbolo sexual e feminista, musa do cinema novo. Clique na imagem e leia matéria publicada pelo “Estadão” (13/03/2005):

Há 40 anos (1975) era assassinado o rei Faiçal, da Arábia Saudita

Há 75 anos (1940) o jornal “O Estado de S. Paulo” era ocupado por soldados da Força Pública da ditadura de Getúlio Vargas e ficaria sob intervenção do Estado Novo

Há 175 anos (1840) terminava a Revolta da Cabanagem, movimento ocorrido na Província do Pará, durante o período regencial

