Aconteceu em 25 de novembro

Há 40 anos (1974) a Petrobrás confirmava descoberta de petróleo na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro

Há 80 anos (1934) o “Estadão” publicava pela primeira vez anúncios na ” Seção Classificados”, organizados por categoria e ordem alfabética

Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, instituído pelas Nações Unidas (1999)

Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue

Há 15 anos (1999) o menino naufrago cubano Elián González, era resgatado próximo ao litoral da Flórida e entregue a parentes em Miami. Eles se negaram a devolve-lo a seu pai, provocando uma complicada disputa judicial

Há 55 anos (1959) era realizada a entrega do primeiro Prêmio Jabuti, no auditório da antiga sede da Câmara Brasileira do Livro (CBL), na Avenida Ipiranga. Jorge Amado foi o primeiro vencedor na categoria romance, com “Gabriela, Cravo e Canela”

Há 100 anos (1914) nascia Joe DiMaggio, lendário jogador de beisebol americano. Foi o segundo marido de Marilyn Monroe

Há 170 anos (1844) nascia Karl Benz, engenheiro de automóveis alemão, inventor do primeiro carro (triciclo) movido a gasolina (1886)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

