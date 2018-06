Aconteceu em 26 de abril

Há 50 anos (1965) morria o engenheiro e urbanista Francisco Prestes Maia,ex-prefeito de São Paulo (1938-1945)



Há 10 anos (2005) as tropas sírias retiravam seus últimos soldados do Líbano, após 29 anos de intervenção



Há 5 anos (2010) o ex- ditador panamenho Manuel Noriega era extraditado dos Estados Unidos para a França após cumprir uma pena de 17 anos por tráfico de drogas

Há 50 anos (1965) era fundada no Rio de Janeiro, a Rede Globo, pelo jornalista Roberto Marinho

Há 115 anos (1900) nascia Douglas Sirk, cineasta alemão, mestre do melodrama em Hollywood, dirigiu clássicos dos anos 50 tais como “Tudo o que o Céu Permite” (1955), “Palavras ao Vento” (1956) e “Imitação da Vida” (1959)

Há 515 anos (1500) frei Henrique de Coimbra celebrava a primeira missa no Brasil, na praia da Coroa Vermelha no litoral sul da Bahia

Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

