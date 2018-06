Aconteceu em 26 de junho

Dia internacional de combate às drogas

2012 – Ditadura militar: o Coronel Ustra era condenado a indenizar familiares de jornalista morto no CODI

2011 – O agrônomo brasileiro José Graziano era eleito diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), tornando-se o primeiro latino-americano a presidir a instituição

2011 – Morria Paulo Renato Souza, ex-Ministro da Educação (governo Fernando Henrique Cardoso) responsável pela criação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)

2003 – Morria o jogador Marc Foe, atacante de Camarões, após sofrer um aneurisma cerebral no Estádio de Lyon, na partida contra a Colômbia pela Copa das Confederaçõess

1968 – Ditadura militar: era atacado a bombas o quartel do 2º Exército, em São Paulo, vitimando o soldado Mário Kozel Filho

1963 – O presidente norte-americano John F. Kennedy encerrava, em Berlim, uma visita de quatro dias à Alemanha Ocidental

1948 -Começava a ponte aerea para abastecer a cidade de Berlim, dois dias após o bloqueio do acesso terrestre à cidade pelas forças soviéticas (também conhecida como Operação Vittles, a maior e mais importante operação aérea de ajuda humanitária já realizada)

1903 -Nascia Lívio Abramo, desenhista e pintor brasileiro, considerado um dos principais nomes da gravura brasileira

