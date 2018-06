Aconteceu em 26 de junho

Há 5 anos (2009),

Há 10 anos (2004), a prefeitura liberava o corredor de ônibus da Avenida 9 de Julho, entre o centro e o Itaim, na zona sul da cidade

Há 2 anos (2012), o Coronel Ustra era condenado a indenizar familiares de jornalista morto no DOI-Codi, em São Paulo

Há 45 anos (1969), grupo de jornalistas cariocas lançavam o tabloide humorístico “O Pasquim”, de oposição à ditadura militar, com tiragem de 14 mil exemplares. O jornal foi apreendidos várias vezes, sob a alegação de reportagens que atentavam a moral e os bons costumes. Veja a matéria do Estadão publicada no dia 15 de março de 1980:

Dia Internacional Do Combate às Drogas

Dia Mundial em Apoio às Vítimas de Tortura, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1997, no dia em que foi instituída a Convenção contra a Tortura (1987)

2013 – O Papa Francisco instalava comissão para investigar Banco do Vaticano

2011 – Coordenador do Programa Fome Zero, o agrônomo José Graziano era eleito diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), tornando-se o primeiro latino-americano a presidir a instituição

1889 – Morria em Recife, Tobias Barreto de Meneses, poeta, jurista e filósofo, patrono da cadeira nº 38 da Academia Brasileira de Letras, aos 50 anos

1854 – Era fundado o “Correio Paulistano” pelo tenente-coronel Joaquim Roberto de Azevedo Marques, primeiro jornal diário publicado no estado de São Paulo e o terceiro do país

