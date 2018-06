Aconteceu em 26 de junho

Dia Internacional Do Combate às Drogas

Há 5 anos (2011) o agrônomo José Graziano era eleito diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), tornando-se o primeiro latino-americano a presidir a instituição. Ele foi coordenador do Programa Fome Zero

Há 5 anos (2011) o ativista de direitos humanos Hu Jia era libertado após cumprir três anos e meio de prisão. Hu Jia foi ganhador do Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento em 2008

Há 25 anos (1991) forças iugoslavas invadem a Eslovênia, tem início a Guerra dos Dez Dias

Há 40 anos (1976)era inaugurada a CN Tower em Toronto, Canadá. Com 553 metros, a torre está entre as 10 mais altas estruturas do mundo

Há 60 anos (1956) nascia o cantor americano Chris Isaak

Há 70 anos (1946) o presidente Eurico Gaspar Dutra assinava decreto que criava o Serviço Social da Indústria (SESI)

