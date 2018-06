Aconteceu em 26 de maio

Há 45 anos, a Apolo-10 pousava no Pacífico cumprindo com êxito a penúltima etapa do programa norte-americano de conquista da Lua

Há 100 anos, nascia Irmã Dulce, religiosa católica, conhecida como “o anjo bom da Bahia”. Foi beatificada em 2011 pelo papa Bento XVI. Veja abaixo:

2011 – Guerra da Bósnia: o governo sérvio anunciava a captura de Ratko Mladic, “o açogueiro de Srebrenica”

1994 – Michael Jackson e Lisa Marie Presley se casavam em cerimônia privada, na República Dominicana

1984 – Laudo do Instituto de criminalística culpava a Petrobras por incêndio na favela Vila Socó, em Cubatão

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

