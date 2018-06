Aconteceu em 26 de março

Dia do Cacau

2012 – Bento XVI iniciava visita a Cuba, 14 anos depois da primeira viagem papal à ilha

2008 – A escritora Ruth Rocha tomava posse na Academia Paulista de Letras, na vaga de Nilo Scalzo

2000 – Vladimir Putin era eleito pela terceira vez presidente da Rússia

1998 – Líderes do Movimento dos Sem-Terra (MST) eram assassinados por pistoleiros em Parauapebas, no sul do Pará

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

