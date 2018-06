Aconteceu em 26 de outubro

Há 20 anos (1994) a Jordânia assinava tratado de paz com Israel, depois de 46 anos de tensão entre ambos os países. Foi o segundo acordo de paz de Israel com um país árabe, após Camp David (1979)

Há 20 anos (1994) maior bicheiro do país, Castor de Andrade era detido em São Paulo, no Salão do Automóvel

Há 3 anos (2011) o Senado aprovava projeto de lei criando a Comissão da Verdade. Teria a missão de investigar e documentar violações de direitos humanos ocorridas no país (1946- 1988)

Há 5 anos (2009) a Fundação José Sarney fechava as portas após denúncias

Há 10 anos (2004) o parlamento israelense aprovava a retirada de assentamentos da Faixa de Gaza e da Cisjordânia

Há 35 anos (1979) era assassinado o presidente da Coréia do Sul, Park Chung-Hee, por seu chefe da inteligência

Há 145 anos (1869) nascia em Macaé, Rio de Janeiro, Washington Luiz, advogado, historiador e político, último presidente da República Velha (1926-1930)

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

