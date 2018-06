Aconteceu em 26 de setembro

Dia Nacional do Deficiente Auditivo e do Surdo

Dia de São Cosme e São Damião

Dia Internacional do Relações Públicas

Há 5 anos (2009) era detido no aeroporto de Zurique, na Suíça, o cineasta franco-polonês Roman Polanski, acusado pela justiça americana de abuso sexual de menor (1977)

Há 20 anos (1994), começava em Los Angeles, o julgamento do ex- astro do futebol norte-americano O. J. Simpson. Ele era apontado como principal suspeito do assassinato de sua ex-esposa, em 1994

Há 1 ano (2013) era condenado primeiro réu do mensalão tucano, Nélio Brant Magalhães, ex-diretor do Banco Rural

Há 25 anos (1989), o Vietnã retirava últimas tropas do Camboja depois de quase 11 anos de ocupação

Há 125 anos (1889), nascia Martin Heidegger, filósofo alemão, considerado um dos teóricos mais importantes do Existencialismo do século XX

Pesquisa e texto: Marina Paula Leite Novaes

# ESTADÃO ACERVO

# Siga: twitter@estadaoacervo | facebook/arquivoestadao | Instagram |